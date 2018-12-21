توفيت السيدة سناء شيري شقيقة العميد الركن المتقاعد سمير شيري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2018 بعد صلاة الظهر في بلدة الخيام – مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العميد الركن المتقاعد سمير شيري الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 12 / 2018 الساعة 9,30 في حسينية بلدة الخيام وبتاريخ 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 زلغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الملة البيضاء.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد سمير شيري 03/345656).