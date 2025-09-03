توفيت الحاجة سناء الغريب شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد الرحيم الغريب (٧٦٠١٧٢) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ عقب صلاة العصر في جبانة بلدة يارين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٤ في منزل والدها الكائن في محلة المعشوق - البرج الشمالي ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥ إعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في مسجد الخاشقجي - قصقص - بيروت - قاعة الدكتور محي الدين البرغوث ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ في منزل المرحوم الحاج علي أمين في بلدة القليلة ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧ الساعة ١٧,٠٠ في حسينية بلدة القليلة.