Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 03/21/2023 - 14:35

توفيت الحاجة أمينة حمود شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 /2023 الساعة 15.00 في منزل زوجها الحاج احمد دعاس شعيب الكائن في الدورة – الهرمل.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 033525 /03.

 

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Date: 
الثلاثاء, مارس 21, 2023