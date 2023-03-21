توفيت الحاجة أمينة حمود شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 /2023 الساعة 15.00 في منزل زوجها الحاج احمد دعاس شعيب الكائن في الدورة – الهرمل.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 033525 /03.