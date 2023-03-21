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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 03/21/2023 - 14:35
توفيت الحاجة أمينة حمود شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة أمينة حمود شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 /2023 الساعة 15.00 في منزل زوجها الحاج احمد دعاس شعيب الكائن في الدورة – الهرمل.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 033525 /03.
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Date:
الثلاثاء, مارس 21, 2023