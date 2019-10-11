توفيت ىالسيدة يولا مكي شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 /2019 الساعة 13.00 في جبانة بلدة أنصار – الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 11 /2019 في منزل والدها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه حي الزياتة التحتا وبتاريخ

14 / 11 /2019 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، وبتاريخ 16 / 11 /2019 سيقام ذكرى بمناسبة مرور اسبوع على وفاتها في حسينية بلدة أنصار.