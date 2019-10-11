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Published by lebarmy2 on أحد, 11/10/2019 - 09:54
توفيت ىالسيدة يولا مكي شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت ىالسيدة يولا مكي شقيقة العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 /2019 الساعة 13.00 في جبانة بلدة أنصار – الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 11 /2019 في منزل والدها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه حي الزياتة التحتا وبتاريخ
14 / 11 /2019 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، وبتاريخ 16 / 11 /2019 سيقام ذكرى بمناسبة مرور اسبوع على وفاتها في حسينية بلدة أنصار.
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Date:
السبت, نوفمبر 9, 2019