Published by lebarmy2 on اثنين, 01/16/2023 - 19:52

توفيت السيدة زينب الشيخ علي شقيقة العميد الركن المتقاعد عفيف الشيخ علي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 1 /2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة مارون الراس – بنت جبيل.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل شقيقها العميد عدنان الشيخ علي (قائد جهاز أمن المجلس النيابي) وبتاريخ 18 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرجاوي – بئر حسن.

 

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Date: 
الاثنين, يناير 16, 2023