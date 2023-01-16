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Published by lebarmy2 on اثنين, 01/16/2023 - 19:52
توفيت السيدة زينب الشيخ علي شقيقة العميد الركن المتقاعد عفيف الشيخ علي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة زينب الشيخ علي شقيقة العميد الركن المتقاعد عفيف الشيخ علي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 1 /2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة مارون الراس – بنت جبيل.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل شقيقها العميد عدنان الشيخ علي (قائد جهاز أمن المجلس النيابي) وبتاريخ 18 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرجاوي – بئر حسن.
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Date:
الاثنين, يناير 16, 2023