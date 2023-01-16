توفيت السيدة زينب الشيخ علي شقيقة العميد الركن المتقاعد عفيف الشيخ علي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 1 /2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة مارون الراس – بنت جبيل.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل شقيقها العميد عدنان الشيخ علي (قائد جهاز أمن المجلس النيابي) وبتاريخ 18 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البرجاوي – بئر حسن.