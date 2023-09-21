توفيت السيدة عطفى حسن شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد علي حسن 860349 من ضباط الجيش اللبناني والرائد الشهيد مصطفى حسن من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم بتاريخ 21 / 9 / 2023 الساعة 12.00 في جبانة بلدة فلاوي – بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 22 و 23 / 9 / 2023 في منزل عائلة الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 9 / 2023 الساعة 11.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 26 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – بيروت، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد علي حسن على رقم الهاتف:770370 /71.