Published by lebarmy10 on أربعاء, 11/12/2025 - 14:28

توفيت السيدة لينا شاهين شقيقة العميد الركن المتقاعد فرنسوا شاهين (۸۰۰۰۹۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣   الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار مارون عندقت - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة ۱۰:۰۰ ولغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ۲۰٢٥/١١/١٥ ابتداء من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة قلب يسوع الأقدس - بدارو أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد فرنسوا شاهين على رقم الهاتف: ٠٣/٥٨٨١٦٦.

Ar
Date: 
الأربعاء, نوفمبر 12, 2025