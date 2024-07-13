توفيت السيدة تيريز رحمة شقيقة العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۷/۱۳ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰ في كنيسة مار يوحنا سد البوشرية أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فكتور رحمة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٨٣٣.