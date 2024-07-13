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Published by lebarmy12 on سبت, 07/13/2024 - 16:56
توفيت السيدة تيريز رحمة شقيقة العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة تيريز رحمة شقيقة العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۷/۱۳ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰ في كنيسة مار يوحنا سد البوشرية أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فكتور رحمة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٨٣٣.
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Date:
السبت, يوليو 13, 2024