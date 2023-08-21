توفيت السيدة مارغريت انيس المكاري شقيقة كل من العميد المتقاعد تيودور المكاري من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والعميد الركن المتقاعد لوسيان المكاري 700004 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 8 /2023 الساعة 17.30 في كنيسة مار جرجس – إهدن.

تقبل التعازي بتاريخ 22 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.30 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 8 /2023 في منزل العائلة الكائن في إهدن.