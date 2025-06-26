توفيت السيدة نازك بو ضاهر شقيقة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر (٧٥۰۰۹۰) من ضباط الجيش اللبناني، وزوجة النقيب المتقاعد خضر شبو من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧ الساعة ۱۱:۰۰ في مسجد الرحمة - برجا، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومَي السبت والأحد بتاريخَي ۲۸ و٢٠٢٥/٦/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ للرجال في مسجد الديماس - برجا - قاعة الشيخ أحمد الزعرت، وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة - حي الديماس، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر: ۰۳/٥۱۰۷۹۹.

النقيب المتقاعد خضر شبو: ٠٣/٤٠٨٧٨٦.