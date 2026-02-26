توفيت السيدة كلير طنوس شقيقة العميد الركن المتقاعد ميلاد طنوس (۸۰۰۰۱٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٧ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار أغوسطينوس - عين سعادة كفرا - المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۲۸ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ميلاد طنوس على رقم الهاتف: ٠٣/٣٣٧٥٥٦.