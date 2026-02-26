Published by lebarmy3 on خميس, 02/26/2026 - 16:41

توفيت السيدة كلير طنوس شقيقة العميد الركن المتقاعد ميلاد طنوس (۸۰۰۰۱٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٧ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار أغوسطينوس - عين سعادة كفرا - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۲۸ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ميلاد طنوس على رقم الهاتف: ٠٣/٣٣٧٥٥٦.

الخميس, فبراير 26, 2026