Published by lebarmy3 on سبت, 10/30/2021 - 20:28

توفيت السيدة سهيلة غفري شقيقة العميد الركن المتقاعد نبيل غفري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 10 / 2021 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس - علما الشعب - صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/862000.

Ar
Date: 
السبت, أكتوبر 30, 2021