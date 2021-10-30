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Published by lebarmy3 on سبت, 10/30/2021 - 20:28
توفيت السيدة سهيلة غفري شقيقة العميد الركن المتقاعد نبيل غفري من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سهيلة غفري شقيقة العميد الركن المتقاعد نبيل غفري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 10 / 2021 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس - علما الشعب - صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/862000.
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Date:
السبت, أكتوبر 30, 2021