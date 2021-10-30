توفيت السيدة سهيلة غفري شقيقة العميد الركن المتقاعد نبيل غفري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 10 / 2021 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس - علما الشعب - صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/862000.