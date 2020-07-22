توفيت الآنسة جوسلين داغر شقيقة العميد الركن جميل داغر من أركان الجيش للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2020 الساعة 16.00 في كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان – بلدة مراح الحباس – قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 24 و 25 / 7 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. ( رقم هاتف العميد الركن جميل داغر : رباعي 8664 – خلوي 326655 / 03)