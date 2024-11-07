توفيت السيدة منى عزات عبد الله شقيقة العميد الركن حسام عبد الله من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۱/۸ الساعة ۱۲:۰۰ في جامع بهاء الدين الحريري - صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخي ٩ و٢٠٢٤/١١/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في مسكن العبد جانب جامع بهاء الدين الحريري - صيدا، أو عبر الاتصال بالعميد الركن حسام عبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٢۰۹۰۲.