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Published by lebarmy2 on خميس, 11/07/2024 - 22:53
توفيت السيدة منى عزات عبد الله شقيقة العميد الركن حسام عبد الله من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۱/۸ الساعة ۱۲:۰۰ في جامع بهاء الدين الحريري - صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخي ٩ و٢٠٢٤/١١/١٠ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في مسكن العبد جانب جامع بهاء الدين الحريري - صيدا، أو عبر الاتصال بالعميد الركن حسام عبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٢۰۹۰۲.
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Date:
الخميس, نوفمبر 7, 2024