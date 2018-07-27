- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on سبت, 07/28/2018 - 08:58
توفيت السيدة ندوى عامر شقيقة العميد الركن غازي عامر قائد لواء المشاة الحادي عشر.
توفيت السيدة ندوى عامر شقيقة العميد الركن غازي عامر قائد لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 7 / 2018 الساعة 10,00 في بلدة الخلوات قضاء حاصبيا.
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في مجلس البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 29 و 30 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الجمعة, يوليو 27, 2018