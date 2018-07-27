Published by lebarmy12 on سبت, 07/28/2018 - 08:58

توفيت السيدة ندوى عامر شقيقة العميد الركن غازي عامر قائد لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 7 / 2018 الساعة 10,00 في بلدة الخلوات قضاء حاصبيا.
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في مجلس البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 29 و 30 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الجمعة, يوليو 27, 2018