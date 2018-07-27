توفيت السيدة ندوى عامر شقيقة العميد الركن غازي عامر قائد لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 7 / 2018 الساعة 10,00 في بلدة الخلوات قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في مجلس البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 29 و 30 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 20,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه.