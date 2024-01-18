- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 01/18/2024 - 21:26
توفيت السيدة ليليان عاقل شقيقة العميد الطيار المتقاعد روفائيل عاقل 850210 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ليليان عاقل شقيقة العميد الطيار المتقاعد روفائيل عاقل 850210 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 /2024 الساعة 12.00 في كنيسة ماريوحنا المعمدان – في مدافن مار الياس بطينا – وطى المصيطبة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 /2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – الرميل – قرب مستشفى الروم، أو عبر الإتصال بالعميد الطيار المتقاعد روفائيل عاقل على رقم الهاتف: 007428 /71.
Ar
Date:
الخميس, يناير 18, 2024