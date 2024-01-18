توفيت السيدة ليليان عاقل شقيقة العميد الطيار المتقاعد روفائيل عاقل 850210 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 /2024 الساعة 12.00 في كنيسة ماريوحنا المعمدان – في مدافن مار الياس بطينا – وطى المصيطبة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 /2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – الرميل – قرب مستشفى الروم، أو عبر الإتصال بالعميد الطيار المتقاعد روفائيل عاقل على رقم الهاتف: 007428 /71.