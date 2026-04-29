توفيت السيدة مريم (ماري) جرجس نادر شقيقة العميد الطيار المتقاعد يوسف نادر (٦٢٠٠٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - علما - زغرتا.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة.