Published by lebarmy2 on أربعاء, 04/29/2026 - 15:49
توفيت السيدة مريم (ماري) جرجس نادر شقيقة العميد الطيار المتقاعد يوسف نادر (٦٢٠٠٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مريم (ماري) جرجس نادر شقيقة العميد الطيار المتقاعد يوسف نادر (٦٢٠٠٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٢٨ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - علما - زغرتا.
تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة.
الأربعاء, أبريل 29, 2026