- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on خميس, 07/17/2025 - 22:49
توفيت السيدة روز بانو شقيقة العميد المتقاعد أنطوان بانو (۷٦۰۰۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس - السيوفي - الأشرفية.
تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد أنطوان بانو على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۷۷۱۰۱۰.
Ar
Date:
الخميس, يوليو 17, 2025