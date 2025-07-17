توفيت السيدة روز بانو شقيقة العميد المتقاعد أنطوان بانو (۷٦۰۰۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس - السيوفي - الأشرفية.

تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد أنطوان بانو على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۷۷۱۰۱۰.