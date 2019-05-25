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Published by lebarmy3 on سبت, 05/25/2019 - 20:40
توفيت السيدة نجا قصاص شقيقة العميد المتقاعد أنطوان قصاص من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2019 الساعة 17.00 في كنيسة السيدة - الشبانية.
تقبل التعازي بتاريخ 26 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار تقلا - جل الديب. (هاتف العميد المتقاعد أنطوان قصاص: 03/777137).
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Date:
السبت, مايو 25, 2019