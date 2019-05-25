توفيت السيدة نجا قصاص شقيقة العميد المتقاعد أنطوان قصاص من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2019 الساعة 17.00 في كنيسة السيدة - الشبانية.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار تقلا - جل الديب. (هاتف العميد المتقاعد أنطوان قصاص: 03/777137).