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Published by lebarmy10 on أربعاء, 12/11/2019 - 14:09
توفيت السيدة إنعام طانيوس مدور شقيقة العميد المتقاعد جرير مدور من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إنعام طانيوس مدور شقيقة العميد المتقاعد جرير مدور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس المارونية – بسكنتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 12 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مارمارون - حارة صخر – جونيه :876111 /03).
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 10, 2019