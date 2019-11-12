توفيت السيدة إنعام طانيوس مدور شقيقة العميد المتقاعد جرير مدور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس المارونية – بسكنتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 12 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 12 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مارمارون - حارة صخر – جونيه :876111 /03).