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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 15:56
توفيت السيدة أرليت الصغير شقيقة العميد المتقاعد جورج الصغير (۸۰۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أرليت الصغير شقيقة العميد المتقاعد جورج الصغير (۸۰۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.
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Date:
الثلاثاء, مارس 4, 2025