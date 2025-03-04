Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/04/2025 - 15:56

توفيت السيدة أرليت الصغير شقيقة العميد المتقاعد جورج الصغير (۸۰۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.

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Date: 
الثلاثاء, مارس 4, 2025