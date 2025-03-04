توفيت السيدة أرليت الصغير شقيقة العميد المتقاعد جورج الصغير (۸۰۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار ضومط الرعائية - زوق مكايل.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد جورج الصغير على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٣٠١٦.