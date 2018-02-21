توفيت الحاجة بهية عاصي شقيقة العميد المتقاعد حسين عاصي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 /2 /2018 الساعة 16,00 في جبانة بلدة انصار – النبطية.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في بلدة انصار وبتواريخ 22، 23، 24 و25 /2 /2018 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل شقيقها السيد محمد عاصي الكائن في البلدة المذكورة.