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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/21/2018 - 20:27
توفيت الحاجة بهية عاصي شقيقة العميد المتقاعد حسين عاصي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة بهية عاصي شقيقة العميد المتقاعد حسين عاصي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 /2 /2018 الساعة 16,00 في جبانة بلدة انصار – النبطية.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في بلدة انصار وبتواريخ 22، 23، 24 و25 /2 /2018 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل شقيقها السيد محمد عاصي الكائن في البلدة المذكورة.
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Date:
الأربعاء, فبراير 21, 2018