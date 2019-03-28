توفيت الحاجة زينب الحجار شقيقة العميد المتقاعد غسان الحجار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 3 / 2019 بعد صلاة الظهر (الساعة 12.00) في مسجد مركز الدعوة الإسلامي - حفة القصعة - شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة النادي الثقافي - شحيم وبتاريخي 29 و 30 / 3 / 2019 في مركز الدعوة الإسلامي شحيم - حفة القصعة.