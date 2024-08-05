توفيت السيدة هنية أبو غوش شقيقة العميد المتقاعد فؤاد أبو غوش (۸۲۰۱۰۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في موقف بلدة عين حرشا - قضاء راشيا الوادي، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٦ و۲۰۲٤/٨/٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٥٦٤٢٦.