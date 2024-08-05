- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on اثنين, 08/05/2024 - 07:11
توفيت السيدة هنية أبو غوش شقيقة العميد المتقاعد فؤاد أبو غوش (۸۲۰۱۰۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة هنية أبو غوش شقيقة العميد المتقاعد فؤاد أبو غوش (۸۲۰۱۰۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في موقف بلدة عين حرشا - قضاء راشيا الوادي، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٦ و۲۰۲٤/٨/٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٥٦٤٢٦.
Ar
Date:
الأحد, أغسطس 4, 2024