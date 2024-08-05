Published by lebarmy3 on اثنين, 08/05/2024 - 07:11

توفيت السيدة هنية أبو غوش شقيقة العميد المتقاعد فؤاد أبو غوش (۸۲۰۱۰۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥ الساعة ۱۱:۰۰ في موقف بلدة عين حرشا - قضاء راشيا الوادي، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٦ و۲۰۲٤/٨/٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٥٦٤٢٦.

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Date: 
الأحد, أغسطس 4, 2024