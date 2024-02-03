توفيت السيدة ندى ابي ناصيف شقيقة العميد المتقاعد ميشال خليل ابي ناصيف ( 760079) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف – طريق الشام.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 13.00 وبتاريخ 4 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في المطرانية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد ميشال خليل ابي ناصيف على رقم الهاتف: 322800 / 03 .