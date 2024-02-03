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Published by lebarmy3 on سبت, 03/02/2024 - 21:38
توفيت السيدة ندى ابي ناصيف شقيقة العميد المتقاعد ميشال خليل ابي ناصيف ( 760079) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف – طريق الشام.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 13.00 وبتاريخ 4 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في المطرانية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد ميشال خليل ابي ناصيف على رقم الهاتف: 322800 / 03 .
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Date:
السبت, مارس 2, 2024