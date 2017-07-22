توفيت السيدة تريز حنا شقيقة العميد المتقاعد نقولا حنا من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 /7 /2017 الساعة 16,00 في كنيسة مار جرجس – المنصورة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 24 و 25 /7 /2017 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 26 /7 /2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في مطرانية الروم الكاثوليك طريق الشام (رقم هاتف العميد المتقاعد نقولا حنا 645626 /03).