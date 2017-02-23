توفيت السيدة نوال بو عمار شقيقة العميد المتقاعد يوسف بو عمار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 /2 /2017 الساعة 12,00 في نادي بلدة بدغان – قضاء عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 25 و26 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في منزل والدها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، رقم هاتف العميد المتقاعد يوسف بو عمار: 424498 /03.