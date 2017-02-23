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Published by ikfares on جمعة, 02/24/2017 - 12:08
توفيت السيدة نوال بو عمار شقيقة العميد المتقاعد يوسف بو عمار من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نوال بو عمار شقيقة العميد المتقاعد يوسف بو عمار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 24 /2 /2017 الساعة 12,00 في نادي بلدة بدغان – قضاء عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 25 و26 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في منزل والدها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، رقم هاتف العميد المتقاعد يوسف بو عمار: 424498 /03.
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Date:
الخميس, فبراير 23, 2017