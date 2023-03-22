توفيت السيدة لبنى نصر الدين شقيقة العميد المهندس علي ناصر الدين من منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 3 /2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة القماطية – قضاء عاليه,

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في منزل شقيقها الضابط العام الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال هلى هاتفه الخلوي:380428 /03 وبتاريخ 24 / 3 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الضابط العام صاحب العلاقة وبتاريخ 27 / 3 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في مجمع هونين الخيري – قرب دوار شاتيلا.