توفيت السيدة ربيعة نصر الدين شقيقة العميد المهندس علي نصر الدين قائد منطقة بيروت بالوكالة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة القماطية - قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في منزل العميد المهندس علي نصر الدين الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المهندس صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٠٤٢٨.