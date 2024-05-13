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Published by lebarmy4 on اثنين, 05/13/2024 - 14:08
توفيت السيدة ربيعة نصر الدين شقيقة العميد المهندس علي نصر الدين قائد منطقة بيروت بالوكالة.
توفيت السيدة ربيعة نصر الدين شقيقة العميد المهندس علي نصر الدين قائد منطقة بيروت بالوكالة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة القماطية - قضاء عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في منزل العميد المهندس علي نصر الدين الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المهندس صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٠٤٢٨.
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Date:
الاثنين, مايو 13, 2024