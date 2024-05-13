Published by lebarmy4 on اثنين, 05/13/2024 - 14:08

توفيت السيدة ربيعة نصر الدين شقيقة العميد المهندس علي نصر الدين قائد منطقة بيروت بالوكالة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة القماطية - قضاء عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في منزل العميد المهندس علي نصر الدين الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المهندس صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٠٤٢٨.

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Date: 
الاثنين, مايو 13, 2024