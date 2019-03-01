توفيت السيدة رجاء أيوب شقيقة كل من العميد صبحي أيوب من منطقة جبل لنان والعميد المتقاعد حسين أيوب من ضباط الجيش اللبناني والرائد المتقاعد أسعد أيوب من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 1 / 2019 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 1 / 2019 في قاعة الوليدين – برجا، وبتاريخ 5 / 1 / 2019 في القاعة المذكورة ، وبعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرة – برجا.