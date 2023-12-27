توفيت السيدة سلمى المصري شقيقة العميد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

يقام المأتم بتاريخ 2023 / 12 / 28 الساعة 11,00 في المركز الاجتماعي لعائلة آل المصري - صليما.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 29 و 2023 / 12 / 30 ابتداء من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في المركز المذكور، وباقي أيام الأسبوع في منزلها الكائن في البلدة المذكورة - حي البلاط ، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:

- شقيقها العميد يوسف المصري: 913606 / 03 .

- زوج شقيقتها العميد الركن زياد فياض: 130127 / 03.