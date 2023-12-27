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Published by lebarmy4 on أربعاء, 12/27/2023 - 21:42
توفيت السيدة سلمى المصري شقيقة العميد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
توفيت السيدة سلمى المصري شقيقة العميد يوسف المصري من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
يقام المأتم بتاريخ 2023 / 12 / 28 الساعة 11,00 في المركز الاجتماعي لعائلة آل المصري - صليما.
تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 29 و 2023 / 12 / 30 ابتداء من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في المركز المذكور، وباقي أيام الأسبوع في منزلها الكائن في البلدة المذكورة - حي البلاط ، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:
- شقيقها العميد يوسف المصري: 913606 / 03 .
- زوج شقيقتها العميد الركن زياد فياض: 130127 / 03.
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Date:
الأربعاء, ديسمبر 27, 2023