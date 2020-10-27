- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 10/27/2020 - 16:35
توفيت السيدة إيلان جرجي كنعان شقيقة اللواء الركن الشهيد خليل كنعان من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إيلان جرجي كنعان شقيقة اللواء الركن الشهيد خليل كنعان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 10 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – جديدة المتن.
تقبل التعازي عبر الإتصال بشقيق اللواء الركن الشهيد، المحامي إميل كنعان على رقم الهاتف 313324 /03 أو بالعميد الركن المتقاعد جان ناصيف على رقم الهاتف: 362791 /03.
Ar
Date:
الثلاثاء, أكتوبر 27, 2020