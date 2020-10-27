توفيت السيدة إيلان جرجي كنعان شقيقة اللواء الركن الشهيد خليل كنعان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 10 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – جديدة المتن.

تقبل التعازي عبر الإتصال بشقيق اللواء الركن الشهيد، المحامي إميل كنعان على رقم الهاتف 313324 /03 أو بالعميد الركن المتقاعد جان ناصيف على رقم الهاتف: 362791 /03.