Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 10/27/2020 - 16:35

توفيت السيدة إيلان جرجي كنعان شقيقة اللواء الركن الشهيد خليل كنعان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 10 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – جديدة المتن.
تقبل التعازي عبر الإتصال بشقيق اللواء الركن الشهيد، المحامي إميل كنعان على رقم الهاتف 313324 /03 أو بالعميد الركن المتقاعد جان ناصيف على رقم الهاتف: 362791 /03.

 

Ar
Date: 
الثلاثاء, أكتوبر 27, 2020