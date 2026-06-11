Published by lebarmy5 on خميس, 06/11/2026 - 07:04

توفيت السيدة ندى حسين المصطفى شقيقة اللواء الركن محمد المصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١١ عقب صلاة العصر في مسجد مشتى حسن - عكار وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۲ و۲۰۲٦/٦/۱۳ في قاعة الفاروق - مشتى حسن ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، بين صلاتي العصر والمغرب.

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Date: 
الأربعاء, يونيو 10, 2026