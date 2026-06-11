توفيت السيدة ندى حسين المصطفى شقيقة اللواء الركن محمد المصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١١ عقب صلاة العصر في مسجد مشتى حسن - عكار وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۲ و۲۰۲٦/٦/۱۳ في قاعة الفاروق - مشتى حسن ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، بين صلاتي العصر والمغرب.