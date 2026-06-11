- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on خميس, 06/11/2026 - 07:04
توفيت السيدة ندى حسين المصطفى شقيقة اللواء الركن محمد المصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
توفيت السيدة ندى حسين المصطفى شقيقة اللواء الركن محمد المصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١١ عقب صلاة العصر في مسجد مشتى حسن - عكار وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۲ و۲۰۲٦/٦/۱۳ في قاعة الفاروق - مشتى حسن ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، بين صلاتي العصر والمغرب.
Ar
Date:
الأربعاء, يونيو 10, 2026