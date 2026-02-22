- En
توفيت السيدة جوهانا الراسي شقيقة المقدم الإداري المتقاعد إيلي الراسي (۲۰۰۰۰۰۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة القديسة تيريزا - الفياضية - بعبدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
