توفيت السيدة جوهانا الراسي شقيقة المقدم الإداري المتقاعد إيلي الراسي (۲۰۰۰۰۰۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة القديسة تيريزا - الفياضية - بعبدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.