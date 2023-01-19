توفيت السيدة رلى عطوي شقيقة المقدم حسام عطوي من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 /2023 الساعة 10.00 في جبانة بلدة حاروف – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ 19 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزلها الكائن في الشياح – قرب حسينية أهل البيت – بناية التعاون وبتاريخ 20 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 10.00 في حسينية بلدة حاروف، وبعد الدفن لمدة ثلاثة أيام في منزل ذويها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خليوي: 556200 / 03 .