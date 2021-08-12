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Published by lebarmy3 on أربعاء, 12/08/2021 - 19:45
توفيت السيدة ريتا نجم قرقماز شقيقة الملازم أول ربيع قرقماز من فوج الأشغال المستقل.
توفيت السيدة ريتا نجم قرقماز شقيقة الملازم أول ربيع قرقماز من فوج الأشغال المستقل.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 12 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار روكز الرعائيّة - ريفون وتوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 12 / 2021 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/323076.
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Date:
الأربعاء, ديسمبر 8, 2021