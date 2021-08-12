توفيت السيدة ريتا نجم قرقماز شقيقة الملازم أول ربيع قرقماز من فوج الأشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 12 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار روكز الرعائيّة - ريفون وتوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 12 / 2021 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/323076.