توفيت السيدة نجوى عبد الله شقيقة الملازم أول ميلاد عبد الله من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 12 / 2022 الساعة 14.30 في كنيسة مار الياس – الدبابية – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 26و27 / 12 / 2022 في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 371552 / 03 .