- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on أحد, 12/25/2022 - 15:05
توفيت السيدة نجوى عبد الله شقيقة الملازم أول ميلاد عبد الله من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
توفيت السيدة نجوى عبد الله شقيقة الملازم أول ميلاد عبد الله من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 12 / 2022 الساعة 14.30 في كنيسة مار الياس – الدبابية – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 26و27 / 12 / 2022 في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 371552 / 03 .
Ar
Date:
الأحد, ديسمبر 25, 2022