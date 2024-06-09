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Published by lebarmy16 on جمعة, 09/06/2024 - 11:50
توفيت السيدة نور زيعور شقيقة الملازم الأول محمد زيعور من لواء المشاة الثاني عشر.
توفيت السيدة نور زيعور شقيقة الملازم الأول محمد زيعور من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة كفرحتى - قضاء صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، قرب ميني ماركت سلمان - شارع قيصوف المسجد، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۳۷۳۸۹.
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Date:
الخميس, سبتمبر 5, 2024