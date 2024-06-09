Published by lebarmy16 on جمعة, 09/06/2024 - 11:50

توفيت السيدة نور زيعور شقيقة الملازم الأول محمد زيعور من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة كفرحتى - قضاء صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، قرب ميني ماركت سلمان - شارع قيصوف المسجد، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۳۷۳۸۹.

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Date: 
الخميس, سبتمبر 5, 2024