توفيت السيدة نور زيعور شقيقة الملازم الأول محمد زيعور من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ الساعة ١٥:٠٠ في بلدة كفرحتى - قضاء صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، قرب ميني ماركت سلمان - شارع قيصوف المسجد، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۳۷۳۸۹.