توفيت السيدة وطفة علي عمر شقيقة النقيب احمد عمر من لواء المشاة العاشر.

أقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۲۳ الساعة ١٥,٠٠ في جبانة بلدة أكروم - عكار ووريت الثرى في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ٢٠.٠٠ في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب أحمد عمر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٦٦٠٦٧.