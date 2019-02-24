توفيت السيدة مارلين سليم عيد شقيقة النقيب الشهيد ميلاد عيد من ضباط الجيش البناني وزوجة الرائد المتقاعد الياس كرم من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 2 / 2019 الساعة 12.00 في كاتدرائية مار زخيا العجائبي – عجلتون وتوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة عاراي – جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 في كاتدرائية مار زخيا العجائبي – عجلتون وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة عاراي – جزين وبتاريخ 26 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة عاراي – جزين وبتاريخي 27 و28 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار زخيا العجائبي – عجلتون.