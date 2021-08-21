توفيت السيدة ميرنا حليحل شقيقة النقيب باتريك حليحل من مكتب عضو المجلس العسكري.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 8 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - القريّة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

بولس زوج الفقيدة: 533383 / 76.

طوني إبن الفقيدة 452130 / 76.

النقيب باتريك حليحل شقيق الفقيدة: 494718 / 71.