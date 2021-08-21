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Published by lebarmy16 on سبت, 08/21/2021 - 12:19
توفيت السيدة ميرنا حليحل شقيقة النقيب باتريك حليحل من مكتب عضو المجلس العسكري.
توفيت السيدة ميرنا حليحل شقيقة النقيب باتريك حليحل من مكتب عضو المجلس العسكري.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 8 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - القريّة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
بولس زوج الفقيدة: 533383 / 76.
طوني إبن الفقيدة 452130 / 76.
النقيب باتريك حليحل شقيق الفقيدة: 494718 / 71.
Ar
Date:
السبت, أغسطس 21, 2021