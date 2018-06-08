- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on اثنين, 08/06/2018 - 18:08
توفيت السيدة وفاء حسن شقيقة كل من الرائد هادي حسن من فوج مغاوير البحر والملازم اول علي حسن من لواء المشاة العاشر مفصول إلى معهد التعليم.
توفيت السيدة وفاء حسن شقيقة كل من الرائد هادي حسن من فوج مغاوير البحر والملازم اول علي حسن من لواء المشاة العاشر مفصول إلى معهد التعليم.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 /2018 عقب صلاة العصر في بلدة عين الزيت – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في قاعة البلدة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الاثنين, أغسطس 6, 2018