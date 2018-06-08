Published by lebarmy2 on اثنين, 08/06/2018 - 18:08

توفيت السيدة وفاء حسن شقيقة كل من الرائد هادي حسن من فوج مغاوير البحر والملازم اول علي حسن من لواء المشاة العاشر مفصول إلى معهد التعليم.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 /2018 عقب صلاة العصر في بلدة عين الزيت – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في قاعة البلدة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
الاثنين, أغسطس 6, 2018