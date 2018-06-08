توفيت السيدة وفاء حسن شقيقة كل من الرائد هادي حسن من فوج مغاوير البحر والملازم اول علي حسن من لواء المشاة العاشر مفصول إلى معهد التعليم.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 /2018 عقب صلاة العصر في بلدة عين الزيت – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في قاعة البلدة المذكورة أعلاه.