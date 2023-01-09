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Published by lebarmy10 on جمعة, 09/01/2023 - 19:01
توفيت السيدة اليس صعيبي شقيقة كل من العقيد اسكندر صعيبي من مديرية المخابرات و الرائد مخايل صعيبي من ضباط المديرية العامة للأمن العام و الرائد المتقاعد نوال صعيبي (20050011) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفر عبيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 3 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعقيد اسكندر صعيبي على رقم الهاتف:491140 /70.
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Date:
الجمعة, سبتمبر 1, 2023