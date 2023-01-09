توفيت السيدة اليس صعيبي شقيقة كل من العقيد اسكندر صعيبي من مديرية المخابرات و الرائد مخايل صعيبي من ضباط المديرية العامة للأمن العام و الرائد المتقاعد نوال صعيبي (20050011) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفر عبيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 3 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعقيد اسكندر صعيبي على رقم الهاتف:491140 /70.