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Published by lebarmy16 on خميس, 02/22/2024 - 11:47
توفيت السيدة إحسان حسين شمعون شقيقة كل من العميد الإداري المتقاعد كميل شمعون(830320) والملازم اول الشهيد عصام شمعون (820086) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إحسان حسين شمعون شقيقة كل من العميد الإداري المتقاعد كميل شمعون(830320) والملازم اول الشهيد عصام شمعون (820086) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 2 / 2024 الساعة 11.00 في جبانة بلدة النبطية الفوقا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23 و 24 / 2 / 2024 في منزل والد الفقيدة المرحوم حسين شمعون الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وستقام ذكرة مرور ثلاثة أيام على وفاة المرحومة بتاريخ 24 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في حسينية البلدة.
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Date:
الخميس, فبراير 22, 2024