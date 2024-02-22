توفيت السيدة إحسان حسين شمعون شقيقة كل من العميد الإداري المتقاعد كميل شمعون(830320) والملازم اول الشهيد عصام شمعون (820086) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 2 / 2024 الساعة 11.00 في جبانة بلدة النبطية الفوقا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23 و 24 / 2 / 2024 في منزل والد الفقيدة المرحوم حسين شمعون الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وستقام ذكرة مرور ثلاثة أيام على وفاة المرحومة بتاريخ 24 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في حسينية البلدة.