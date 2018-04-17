توفيت السيدة مرغريت كنعان شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد ابراهيم كنعان والملازم أول المتقاعد كنعان كنعان ووالدة زوجة العميد المتقاعد وديع الغفري جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 4 / 2018 الساعة 15.00 في كنيسة سانت ريتا – حرش تابت – سن الفيل وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 18 و19 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويقام جناز لراحة نفسها بتاريخ 22 / 4 / 2018 الساعة 10.00 في كنيسة الأربعين شهيد - القبيات.