توفيت الحاجة نسيبة هزيمة شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة (٧٦۰۱۰۲) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزیمة (۹۰۰۰۱۰) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۱۰ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية الإمام الحسين - النبي شيت - بعلبك.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الأستاذ محمد علي الحاج حسن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة: ٠٣/٢٩٥٨٨٧.
-العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمة: ٠٣/٧٩٤١٤٥.

الثلاثاء, فبراير 10, 2026