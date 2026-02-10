توفيت الحاجة نسيبة هزيمة شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة (٧٦۰۱۰۲) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزیمة (۹۰۰۰۱۰) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۱۰ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية الإمام الحسين - النبي شيت - بعلبك.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الأستاذ محمد علي الحاج حسن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة: ٠٣/٢٩٥٨٨٧.

-العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمة: ٠٣/٧٩٤١٤٥.