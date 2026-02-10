- En
ثلاثاء, 02/10/2026
توفيت الحاجة نسيبة هزيمة شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة (٧٦۰۱۰۲) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزیمة (۹۰۰۰۱۰) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۱۰ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية الإمام الحسين - النبي شيت - بعلبك.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الأستاذ محمد علي الحاج حسن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-العميد الركن المتقاعد عباس هزيمة: ٠٣/٢٩٥٨٨٧.
-العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمة: ٠٣/٧٩٤١٤٥.
