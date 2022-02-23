توفيت السيدة رباب عبيد شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد محمد عبيد والعميد الركن المتقاعد جمال عبيد ووالدة زوجة العميد الركن البحري المتقاعد نزيه الجبيلي جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 2 /2022 الساعة 15.30 في مقبرة عين الجامع – القلمون.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالأرقام الهواتف التالية:

العميد الكن المتقاعد محمد عبيد: 003975 /03

العميد الركن المتقاعد جمال عبيد: 524893 /03

العميد الركن البحري المتقاعد نزيه الجبيلي: 229983 /03 .