توفيت السيدة ماري جوزيف البيطار شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد مروان البيطار 760045 والعميد الركن المتقاعد روبار البيطار 860299 كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.

تقبل التعازي بتاريخ 4 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بكل من:

- العميد الركن المتقاعد مروان البيطار على رقم الهاتف:441441 /03.

- العميد الركن المتقاعد روبار البيطار على رقم الهاتف:245382 /03.