- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on سبت, 06/03/2023 - 23:18
توفيت السيدة ماري جوزيف البيطار شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد مروان البيطار 760045 والعميد الركن المتقاعد روبار البيطار 860299 كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري جوزيف البيطار شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد مروان البيطار 760045 والعميد الركن المتقاعد روبار البيطار 860299 كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – عندقت – عكار.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بكل من:
- العميد الركن المتقاعد مروان البيطار على رقم الهاتف:441441 /03.
- العميد الركن المتقاعد روبار البيطار على رقم الهاتف:245382 /03.
Ar
Date:
السبت, يونيو 3, 2023