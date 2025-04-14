توفيت الحاجة صبحية عبد الله شقيقة كل من العميد الركن نبيل عبد الله من مديرية المخابرات والعميد الركن المتقاعد سامي عبد الله (۷۲۰۰٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ عقب صلاة الظهر في شحيم - جبل سويد - مسجد محي الدين بدر.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ١٥ و٢٠٢٥/٤/١٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في شحيم - جبل سويد - مركز أبي حنيفة - قاعة المرحوم وليد الحجار أو عبر الاتصال بالعميد الركن نبيل عبد الله على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٦١٣٥٠.