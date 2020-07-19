توفيت السيدة إحسان ديبو حيدر شقيقة كل من العميد المتقاعد حمد حيدر و الملازم أول الشهيد أحمد حيدر كلاهما من ضباطالجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 7 / 2020 الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في حي الزعارير – كفردان وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.