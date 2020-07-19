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Published by lebarmy10 on أحد, 07/19/2020 - 17:37
توفيت السيدة إحسان ديبو حيدر شقيقة كل من العميد المتقاعد حمد حيدر و الملازم أول الشهيد أحمد حيدر كلاهما من ضباطالجيش اللبناني.
توفيت السيدة إحسان ديبو حيدر شقيقة كل من العميد المتقاعد حمد حيدر و الملازم أول الشهيد أحمد حيدر كلاهما من ضباطالجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 7 / 2020 الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في حي الزعارير – كفردان وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, يوليو 19, 2020